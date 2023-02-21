Караваев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.2003
Дочь: Караваева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Караваева Наталья Викторовна
Бракосочетание
07.07.2012
Рождение ребёнка
02.12.2014
Сын: Караваев Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Караваева Наталья Викторовна