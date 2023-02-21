Караваев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараваев Михаил Александрович

Караваев Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.2003

Дочь: Караваева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Караваева Наталья Викторовна

Бракосочетание
07.07.2012

Жена: Караваева Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Караваев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Караваева Наталья Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close