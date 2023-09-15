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Трудов Иван Семенов

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

?.09.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1814

Отец: Трудов Семен Никитин

Мать: не указана

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Крещение
?.09.1814
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
У мещанина Семена Никитина Трудова родился сын Иван, коего молитосковил и крестил иерей Алексей Максимов с причетникн. Восприемником ему был мещанский сын Василий Арефьев.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Трудов Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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