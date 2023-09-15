Трудов Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения?.09.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1814
Отец: Трудов Семен Никитин
Мать: не указана
Крещение
?.09.1814
У мещанина Семена Никитина Трудова родился сын Иван, коего молитосковил и крестил иерей Алексей Максимов с причетникн. Восприемником ему был мещанский сын Василий Арефьев.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Трудов Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно