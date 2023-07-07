Курганов Денис Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганов Денис Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курганов Вячеслав Григорьевич

Мать: Курганова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Денисович

Мать ребёнка: Курганова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганова Марина

Развод
Неизвестно

Жена: Курганова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Денисович

Мать ребёнка: Курганова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганова ?