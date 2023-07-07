Курганов Денис Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курганов Вячеслав Григорьевич
Мать: Курганова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганов Денисович
Мать ребёнка: Курганова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курганова Марина
Развод
Неизвестно
Жена: Курганова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганов Денисович
Мать ребёнка: Курганова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курганова ?