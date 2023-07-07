Курганова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурганова Татьяна

Курганова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Курганов Вячеслав Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Курганов Вячеслав Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курганов Вячеслав Григорьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.