Курганов Вячеслав Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курганов Григорий Антонович
Мать: Курганова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганов Денис Вячеславович
Мать ребёнка: Курганова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курганов Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Курганова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курганова Татьяна