Курганов Вячеслав Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганов Вячеслав Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курганов Григорий Антонович

Мать: Курганова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Денис Вячеславович

Мать ребёнка: Курганова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курганов Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Курганова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганова Татьяна

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