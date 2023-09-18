Матрена Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Семен Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Данилова
Отец ребёнка: Даниил Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Григорьев
Смерть
1770