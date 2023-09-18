Матрена Аврамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Аврамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Семен Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Данилова

Отец ребёнка: Даниил Григорьев

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Григорьев

Смерть
1770
Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
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