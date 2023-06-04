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Виталинский Виталий Валентинович
Виталинский Виталий Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Виталинский Валентин Валентинович
Мать
Солодовникова Галина Николаевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Виталинский Валентин Валентинович
Мать:
Солодовникова Галина Николаевна
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