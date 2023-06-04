Виталинский Валентин Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виталинский Валентин Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталинский Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Солодовникова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталинский Александр Валентинович

Мать ребёнка: Солодовникова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Галина Николаевна

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