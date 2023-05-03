Казанцева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1960
Сын: Казанцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Казанцев Николай Фёдорович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Казанцев Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Казанцев Николай Фёдорович
Смерть
Неизвестно