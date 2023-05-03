Казанцева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцева Анна Петровна

Казанцева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1960

Сын: Казанцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Казанцев Николай Фёдорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Казанцев Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Казанцев Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close