Казанцев Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1960
Сын: Казанцев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Анна Петровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Анна Петровна
Смерть
Неизвестно