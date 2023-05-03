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Казанцев Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1960

Сын: Казанцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Анна Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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