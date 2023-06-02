Димитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитрий

Место рождения

неизвестно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

неизвестно
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Яковлева Агрофена Димитревна

Мать ребёнка: не указана

с. Каменка Байчуровского района Балашовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
неизвестно