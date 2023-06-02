Димитрий
Место рождениянеизвестно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Яковлева Агрофена Димитревна
Мать ребёнка: не указана
с. Каменка Байчуровского района Балашовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
неизвестно