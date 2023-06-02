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Яковлева Агрофена Димитревна

Место рождения

с. Каменка Байчуровского района Балашовской области

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Димитрий

Мать: не указана

с. Каменка Байчуровского района Балашовской области
Рождение ребёнка
11.03.1936

Дочь: Рогачёва Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич

Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Алексей Фатеевич

Смерть
Неизвестно
Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
кладбище села Байчурово
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