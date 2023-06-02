Яковлева Агрофена Димитревна
Место рожденияс. Каменка Байчуровского района Балашовской области
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Димитрий
Мать: не указана
с. Каменка Байчуровского района Балашовской области
Рождение ребёнка
11.03.1936
Дочь: Рогачёва Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич
Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Яковлев Алексей Фатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Байчурово, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
кладбище села Байчурово