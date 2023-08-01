Саломаткина Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1973
Отец: Саломаткин Виктор
Рождение ребёнка
18.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юфкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.2007
Дочь: Юфкина Мария Александровна
Отец ребёнка: Юфкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.2013
Отец ребёнка: Юфкин Александр Васильевич