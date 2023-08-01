Саломаткина Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломаткина Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1973

Отец: Саломаткин Виктор

Мать: Чекмарева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юфкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.2007

Дочь: Юфкина Мария Александровна

Отец ребёнка: Юфкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.2013

Сын: Юфкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Юфкин Александр Васильевич