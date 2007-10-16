Юфкина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юфкина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2007

Отец: Юфкин Александр Васильевич

Мать: Саломаткина Марина Викторовна

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