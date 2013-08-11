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Юфкин Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2013

Отец: Юфкин Александр Васильевич

Мать: Саломаткина Марина Викторовна

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