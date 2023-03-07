Касьянова (Афонькина) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Афонькина) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

31.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1913

Отец: Афонькин Андрей Матвеевич

Мать: Афонькина Ольга Ильинична

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.01.1938

Сын: Касьянов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Касьянов Александр Павлович

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.03.1947

Сын: Касьянов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Касьянов Александр Павлович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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