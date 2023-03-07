Касьянова (Афонькина) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1913
Рождение ребёнка
30.01.1938
Сын: Касьянов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Касьянов Александр Павлович
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.03.1947
Сын: Касьянов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Касьянов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно