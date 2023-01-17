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Касьянов Александр Павлович

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Место рождения

Большая Фехтальма, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Касьянова Александра Андреевна

Большая Фехтальма, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.01.1938

Сын: Касьянов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Андреевна

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.03.1947

Сын: Касьянов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Андреевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Елизавета Андреевна

Смерть
Неизвестно
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