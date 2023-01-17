Касьянов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1938
Сын: Касьянов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Андреевна
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.03.1947
Сын: Касьянов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Андреевна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно