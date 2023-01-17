Афонькина Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Афонькин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Афонькин Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
31.08.1913
Дочь: Касьянова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Афонькин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951