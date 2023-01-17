Афонькина Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькина Ольга Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Афонькин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Афонькин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.08.1913

Дочь: Касьянова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Афонькин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Афонькин Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Афонькин Андрей Матвеевич

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонькин Андрей Матвеевич

Смерть
1951
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