Афонькин Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1881
Дата смерти03.07.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Афонькин Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Афонькин Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
31.08.1913
Дочь: Касьянова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
1918
Сын: Афонькин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1932
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми