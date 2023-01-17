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Афонькин Андрей Матвеевич

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Место рождения

Кюршево, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.10.1881

Дата смерти

03.07.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Кюршево, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Афонькин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Афонькин Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.08.1913

Дочь: Касьянова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Афонькин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Афонькин Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Афонькина Ольга Ильинична

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонькина Ольга Ильинична

Смерть
03.07.1932
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
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