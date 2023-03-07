Пугачёв (Пугаков) Семён Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёв (Пугаков) Семён Стефанов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1891

Отец: Пугачёв Стефан Ильин

Мать: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.05.1911

Жена: Пугачёва Матрона (Исаева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: Вера Семёнова

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1913

Сын: Пугачёв Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1915

Сын: Пугачёв (пугаков) Яков Семёнович

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
стрелок 1-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
1920

Сын: Пугачёв (пугаков) Михаил Семенович

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)

Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
Неизвестно
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