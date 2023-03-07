Пугачёв (Пугаков) Семён Стефанов
Место рождения
Дата рождения01.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1891
Отец: Пугачёв Стефан Ильин
Бракосочетание
27.05.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: Вера Семёнова
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)
Рождение ребёнка
12.11.1913
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)
Рождение ребёнка
08.10.1915
Сын: Пугачёв (пугаков) Яков Семёнович
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)
Военная служба
1916
стрелок 1-й Сибирский стрелковый полк
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пугачёв (пугаков) Михаил Семенович
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Исаева)
Смоленская обл., Демидовский р-н
Смерть
Неизвестно