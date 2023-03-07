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Пугачёв Стефан Ильин

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1891

Сын: Пугачёв (пугаков) Семён Стефанов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Егор Стефанов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: Фёкла Стефанова

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1897

Сын: Пугачёв Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1898

Сын: Пугачёв Василий Стефанов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: Наталия Стефанова

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1901

Сын: Пугачёв Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1902

Сын: Пугачёв Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1904

Сын: Пугачёв Афанасий Стефанов

Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачёва Матрона (Федосеева)

Смерть
Неизвестно
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