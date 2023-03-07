Пугачёв Стефан Ильин
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1891
Сын: Пугачёв (пугаков) Семён Стефанов
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Егор Стефанов
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Военная служба
1893
рядовой
Рождение ребёнка
03.06.1895
Дочь: Фёкла Стефанова
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Рождение ребёнка
06.03.1897
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Рождение ребёнка
25.04.1898
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Рождение ребёнка
07.06.1901
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Рождение ребёнка
21.12.1902
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Рождение ребёнка
19.06.1904
Сын: Пугачёв Афанасий Стефанов
Мать ребёнка: Пугачёва Матрона (Федосеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно