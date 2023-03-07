Вольский Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: Вольский Иван Андреев
Мать: Вольская Дария Павлова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова
Рождение ребёнка
02.02.1898
Сын: Вольский Георгий Дмитриев
Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова
Рождение ребёнка
09.12.1900
Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова
Рождение ребёнка
24.01.1906
Сын: Вольский Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольская Агафия Иванова
Смерть
Неизвестно