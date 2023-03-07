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Вольский Дмитрий Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Вольский Иван Андреев

Мать: Вольская Дария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Вольский Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова

Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Вольский Георгий Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1900

Сын: Вольский Нил Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1906

Сын: Вольский Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Вольская Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольская Агафия Иванова

Смерть
Неизвестно
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