Вержиковский Герасим Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1863
Рождение ребёнка
10.10.1884
Сын: Вержиковский Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Вержиковский Кузьма Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Мария Ивановна
Бракосочетание
03.05.1892
Рождение ребёнка
02.04.1893
Сын: Вержиковский Георгий Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична
Рождение ребёнка
24.09.1894
Дочь: Ефросинья Герасимовна
Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: Егорова Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична
Рождение ребёнка
20.09.1899
Сын: Вержиковский Иван Герасимович
Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно