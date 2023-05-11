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Вержиковский Герасим Афанасьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1863

Отец: Вержиковский Афанасий Максимович

Мать: Вержиковская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1884

Сын: Вержиковский Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Вержиковский Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Мария Ивановна

Бракосочетание
03.05.1892

Жена: Вержиковская Марина Саввична

Рождение ребёнка
02.04.1893

Сын: Вержиковский Георгий Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична

Рождение ребёнка
24.09.1894

Дочь: Ефросинья Герасимовна

Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: Егорова Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична

Рождение ребёнка
20.09.1899

Сын: Вержиковский Иван Герасимович

Мать ребёнка: Вержиковская Марина Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вержиковская Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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