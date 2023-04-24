Вержиковская (Туркина) Марина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Туркина) Марина Саввична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1870

Отец: Туркин Савва Андреевич

Мать: Туркина Татьяна Тихоновна

Бракосочетание
03.05.1892

Муж: Вержиковский Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.04.1893

Сын: Вержиковский Георгий Герасимович

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.09.1894

Дочь: Ефросинья Герасимовна

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: Егорова Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.09.1899

Сын: Вержиковский Иван Герасимович

Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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