Вержиковская (Туркина) Марина Саввична
Место рождения
Дата рождения16.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1870
Отец: Туркин Савва Андреевич
Бракосочетание
03.05.1892
Рождение ребёнка
02.04.1893
Сын: Вержиковский Георгий Герасимович
Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.09.1894
Дочь: Ефросинья Герасимовна
Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: Егорова Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.09.1899
Сын: Вержиковский Иван Герасимович
Отец ребёнка: Вержиковский Герасим Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно