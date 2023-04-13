Туркина Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина Татьяна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1863

Сын: Туркин Николай Саввич

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
29.09.1867

Дочь: Ефросинья Саввична

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
16.07.1870

Дочь: Вержиковская Марина Саввична

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Романова Ирина Саввична

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Туркин Федор Саввич

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
06.06.1881

Сын: Туркин Тимофей Саввич

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
23.02.1884

Сын: Туркин Антон Саввич

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
28.08.1886

Дочь: Шварц Анна Саввична

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Туркин Иван Саввич

Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Савва Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1915
Причина смерти: легкие
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