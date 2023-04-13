Туркина Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти02.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1863
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1867
Дочь: Ефросинья Саввична
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1870
Дочь: Вержиковская Марина Саввична
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Романова Ирина Саввична
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Туркин Федор Саввич
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1881
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1884
Сын: Туркин Антон Саввич
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1886
Дочь: Шварц Анна Саввична
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Туркин Иван Саввич
Отец ребёнка: Туркин Савва Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1915
Причина смерти: легкие