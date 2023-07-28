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Баранник Екатерина

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1909

Дочь: Сердюк Мария Ильинична

Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранник Ефрем Ильич

Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранник Сергей Ильич

Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранник Степан Ильич

Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович

Смерть
1957