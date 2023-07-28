Баранник Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1909
Дочь: Сердюк Мария Ильинична
Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранник Ефрем Ильич
Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранник Илья Никифорович
Смерть
1957