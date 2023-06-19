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Баранник Сергей Ильич

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранник Илья Никифорович

Мать: Баранник Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранник Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
лесозавод
Работа или профессия
Неизвестно
в первые годы войны взяли в армию шофером, прослужил всю войну в ставке Жукова, ни одного ранения, хотя на передовой
Место жительства
Неизвестно
Германия (?)
Смерть
1970