Баранник Сергей Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранник Илья Никифорович
Мать: Баранник Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранник Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
лесозавод
Работа или профессия
Неизвестно
в первые годы войны взяли в армию шофером, прослужил всю войну в ставке Жукова, ни одного ранения, хотя на передовой
Место жительства
Неизвестно
Германия (?)
Смерть
1970