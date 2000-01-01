село Григоровка — Familio

Григоровка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
293Новогригорьевка (Конская, Литтовка), с. вл.при рч. Конке.1825195461468Церковь православная 1. Ярмарок 4. Завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Григорьевская волость
112. Григорьевка (Конская), местечко бывшее владельческое, при речке Конке, дворов 190, жителей 1135, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православн Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Григорьевская (Криворожская) волость
1Григорьевка Кривой Рог бывшие государственные17055336502810364
Александровский уезд, Григорьевская На-Конке волость
1Григорьевка бывшие помещичьи32721629723134

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9094Григорівкаселоцентр сільської радир-н Запорізькийсільрада Григорівська

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