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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
293Новогригорьевка (Конская, Литтовка), с. вл.при рч. Конке.1825195461468Церковь православная 1. Ярмарок 4. Завод.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Григорьевка (Конская), местечко бывшее владельческое, при речке Конке, дворов 190, жителей 1135, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православн Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Григорьевка Кривой Рог бывшие государственные17055336502810364
1Григорьевка бывшие помещичьи32721629723134
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9094Григорівкаселоцентр сільської радир-н Запорізькийсільрада Григорівська