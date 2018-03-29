Сапогов Анатолий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогов Анатолий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1941

Дата смерти

29.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1966

Сын: Сапогов Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1975

Дочь: Сапогова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.03.2018
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