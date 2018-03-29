Сапогов Анатолий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1941
Дата смерти29.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1966
Сын: Сапогов Вадим Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1975
Дочь: Сапогова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.03.2018