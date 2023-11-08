Сапогов Мирон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1937
Дочь: Петрова Галина Мироновна
Мать ребёнка: Сапогова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1939
Дочь: Деменко Надежда Мироновна
Мать ребёнка: Сапогова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1941
Сын: Сапогов Анатолий Миронович
Мать ребёнка: Сапогова Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно