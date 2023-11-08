Сапогов Мирон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогов Мирон Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1937

Дочь: Петрова Галина Мироновна

Мать ребёнка: Сапогова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1939

Дочь: Деменко Надежда Мироновна

Мать ребёнка: Сапогова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1941

Сын: Сапогов Анатолий Миронович

Мать ребёнка: Сапогова Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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