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Сапогов Вадим Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1966

Дата смерти

09.03.2020

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1966

Отец: Сапогов Анатолий Миронович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.1994

Сын: Сапогов Илья Вадимович

Мать ребёнка: Борискина Юлия Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борискина Юлия Владиславовна

Смерть
09.03.2020
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