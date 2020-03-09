Сапогов Вадим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1966
Дата смерти09.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1966
Отец: Сапогов Анатолий Миронович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1994
Мать ребёнка: Борискина Юлия Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2020