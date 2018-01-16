Голубева Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1941
Дата смерти16.01.2018
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941
Рождение ребёнка
14.06.1965
Дочь: Рябова Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Ларионов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
16.12.1967
Сын: Ларионов Эдуард Вячеславович
Отец ребёнка: Ларионов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
15.02.1973
Дочь: Ларионова Жанна Вячеславовна
Отец ребёнка: Ларионов Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2018