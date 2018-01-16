Голубева Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева Галина Дмитриевна

Голубева Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1941

Дата смерти

16.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1941

Отец: Голубев Дмитрий Иванович

Мать: Столярова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
14.06.1965

Дочь: Рябова Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Ларионов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
16.12.1967

Сын: Ларионов Эдуард Вячеславович

Отец ребёнка: Ларионов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
15.02.1973

Дочь: Ларионова Жанна Вячеславовна

Отец ребёнка: Ларионов Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Вячеслав Николаевич

Смерть
16.01.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close