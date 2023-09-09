Ларионов Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1939
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1965
Дочь: Рябова Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Голубева Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.12.1967
Сын: Ларионов Эдуард Вячеславович
Мать ребёнка: Голубева Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1973
Дочь: Ларионова Жанна Вячеславовна
Мать ребёнка: Голубева Галина Дмитриевна
Смерть
1993