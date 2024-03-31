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Авдотья Петровна
Авдотья Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1749
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Гурьевич
1712 г.р.
Мать
Евфросинья Трифоновна
1713 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец:
Петр Гурьевич
Мать:
Евфросинья Трифоновна
Смерть
Неизвестно
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