Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Петр Гурьевич

Мать: Евфросинья Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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