Петр Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Яков Петрович

Мать ребёнка: Евфросинья Трифоновна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Евфросинья Трифоновна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Родион Петрович

Мать ребёнка: Евфросинья Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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