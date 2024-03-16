Петр Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Яков Петрович
Мать ребёнка: Евфросинья Трифоновна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Евфросинья Трифоновна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Родион Петрович
Мать ребёнка: Евфросинья Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Трифоновна
Смерть
Неизвестно