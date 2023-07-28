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Виногорова Нина Васильевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1920

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Виногоров Василий Александрович

Мать: Виногорова Аграфена Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1922
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл