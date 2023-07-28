Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Виногорова Нина Васильевна
Виногорова Нина Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1920
Дата смерти
1922
Пол
Женский
Отец
Виногоров Василий Александрович
1873 г.р.
Мать
Виногорова (Шарнина) Аграфена Яковлевна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Виногоров Василий Александрович
Мать:
Виногорова Аграфена Яковлевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1922
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь