Виногорова (Шарнина) Аграфена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Шарнина) Аграфена Яковлевна

Место рождения

Большой Сабанер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1879

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шарнин Яков Егорович

Мать: не указана

Большой Сабанер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Виногорова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Виногорова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Виногоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виногоров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1917

Сын: Виногоров Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Виногорова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Глазырина (Виногорова) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Видякина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Виногоров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1954

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