Виногорова (Шарнина) Аграфена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Шарнин Яков Егорович
Мать: не указана
Дочь: Виногорова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Дочь: Виногорова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Сын: Виногоров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Сын: Виногоров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Сын: Виногоров Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Дочь: Виногорова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Дочь: Глазырина (Виногорова) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Дочь: Видякина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович
Сын: Виногоров Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Виногоров Василий Александрович