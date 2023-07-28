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Коробейников Григорий Федорович

Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Коробейников Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Коробейникова Марья Борисовна

Шуя, Шуя, Ивановская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Коробейников Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Коробейникова Марья Борисовна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Место жительства
С 1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Марья Борисовна

Шуя, Шуя, Ивановская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область