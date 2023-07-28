Коробейников Григорий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1689
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Коробейников Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Коробейникова Марья Борисовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Коробейников Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Коробейникова Марья Борисовна
Соликамск, Соликамский, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Место жительства
С 1734
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Смерть
После 1756