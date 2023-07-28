Коробейников Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Место жительства
С 1734
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Коробейникова Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Коробейникова Федора Ерофеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Коробейникова Меланья Алексеевна
Мать ребёнка: Коробейникова Федора Ерофеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Коробейникова Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Коробейникова Федора Ерофеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Смерть
Неизвестно