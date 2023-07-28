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Коробейников Алексей Григорьевич

Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Коробейников Григорий Федорович

Мать: Коробейникова Марья Борисовна

Шуя, Шуя, Ивановская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Место жительства
С 1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Коробейникова Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Коробейникова Федора Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Коробейникова Меланья Алексеевна

Мать ребёнка: Коробейникова Федора Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Коробейникова Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Коробейникова Федора Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Федора Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Смерть
Неизвестно