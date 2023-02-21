(Жиброва (Новикова)) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1930
Отец: Новиков Михаил Константинович
Мать: Анна Фёдоровна
Бракосочетание
14.01.1950
Рождение ребёнка
16.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жибров Константин Константинович
Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жибров Константин Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно