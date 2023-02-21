(Жиброва (Новикова)) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жиброва (Новикова)) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1930

Отец: Новиков Михаил Константинович

Мать: Анна Фёдоровна

Бракосочетание
14.01.1950

Муж: Жибров Константин Константинович

Рождение ребёнка
16.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жибров Константин Константинович

Маршанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жибров Константин Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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