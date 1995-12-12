(Новикова (Стукалина)) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова (Стукалина)) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1904

Дата смерти

12.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904

Отец: Стукалин Фёдор Никифорович

Мать: Екатерина Филатовна

Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Константинович

Рождение ребёнка
15.06.1925

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Константинович

Рождение ребёнка
19.04.1930

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1995
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