(Новикова (Стукалина)) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1904
Дата смерти12.12.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904
Отец: Стукалин Фёдор Никифорович
Мать: Екатерина Филатовна
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Константинович
Рождение ребёнка
15.06.1925
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Константинович
Рождение ребёнка
19.04.1930
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1995