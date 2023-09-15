Фледжинскас Юргис
Место рождения
Дата рождения27.04.1924
Дата смерти12.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фледжинскас Тавр
Мать ребёнка: Фледжинскене Корнелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фледжинскас Путин
Мать ребёнка: Фледжинскене Корнелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фледжинскене Корнелия
Смерть
12.08.1988
Вильнюс, Литовская ССР