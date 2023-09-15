Фледжинскас Юргис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФледжинскас Юргис

Фледжинскас Юргис

Место рождения

Гинкунай, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis

Дата рождения

27.04.1924

Дата смерти

12.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1924

Отец: Фледжинскас Йонас

Мать: Фледжинскайте Александра Владимировна

Гинкунай, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фледжинскас Тавр

Мать ребёнка: Фледжинскене Корнелия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фледжинскас Путин

Мать ребёнка: Фледжинскене Корнелия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фледжинскене Корнелия

Смерть
12.08.1988
Вильнюс, Литовская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close