Фледжинскене (Калинаускайте) Корнелия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фледжинскене (Калинаускайте) Корнелия

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Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

11.05.1925

Дата смерти

14.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фледжинскас Тавр

Отец ребёнка: Фледжинскас Юргис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фледжинскас Путин

Отец ребёнка: Фледжинскас Юргис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фледжинскас Юргис

Смерть
14.11.2021
Вильнюс, Литовская ССР
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