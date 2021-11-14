Фледжинскене (Калинаускайте) Корнелия
Место рождения
Дата рождения11.05.1925
Дата смерти14.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фледжинскас Тавр
Отец ребёнка: Фледжинскас Юргис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фледжинскас Путин
Отец ребёнка: Фледжинскас Юргис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фледжинскас Юргис
Смерть
14.11.2021
Вильнюс, Литовская ССР