Лобастовъ Власий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Лобастовъ Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1901
Сын: Лобастовъ Иванъ
Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова
село Михайловское
Бракосочетание
07.01.1911
Рождение ребёнка
10.01.1912
Сын: Лобастовъ Петръ
Мать ребёнка: Лобастова Маракина Евдокия Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
07.03.1915
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Лобастова Маракина Евдокия Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобастова Наталья
Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова
Бракосочетание
Неизвестно