Лобастовъ Власий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастовъ Власий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лобастовъ Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1901

Сын: Лобастовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова

село Михайловское
Бракосочетание
07.01.1911

Жена: Лобастова Маракина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
10.01.1912

Сын: Лобастовъ Петръ

Мать ребёнка: Лобастова Маракина Евдокия Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
07.03.1915

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Лобастова Маракина Евдокия Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобастова Наталья

Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Лобастова Анастасия Елизарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобастова Анастасия Елизарова

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