Лобастовъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастовъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Лобастовъ Власий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Лобастовъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобастовъ Иосифъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобастовъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.02.1901
село Михайловское
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