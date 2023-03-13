Лобастова Анастасия Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастова Анастасия Елизарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1901

Сын: Лобастовъ Иванъ

Отец ребёнка: Лобастовъ Власий

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобастова Наталья

Отец ребёнка: Лобастовъ Власий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобастовъ Власий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Лобастовъ Власий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастовъ Власий

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