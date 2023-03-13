Лобастова Анастасия Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1901
Сын: Лобастовъ Иванъ
Отец ребёнка: Лобастовъ Власий
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобастова Наталья
Отец ребёнка: Лобастовъ Власий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобастовъ Власий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Лобастовъ Власий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобастовъ Власий