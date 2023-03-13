Сазанова Анна Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сазановъ Иванъ
Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Сазановъ Абрамъ
Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сазановъ Степанъ
Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановъ Иванъ