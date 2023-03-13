Сазанова Анна Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазанова Анна Лукьянова

Сазанова Анна Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Сазановъ Иванъ

Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сазановъ Абрамъ

Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сазановъ Степанъ

Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Сазановъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close