(Сазанова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сазанова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

1714 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Сазановъ Иванъ

Мать: Сазанова Анна Лукьянова

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