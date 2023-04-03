Маджугинская Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1835
Сын: Маджугинский Степан Павлович
Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович
Семёновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: Маджугинская Анна Павловна
Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович
Рождение ребёнка
16.02.1849
Сын: Маджугинский Павел Павлович
Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фелицына Устинья Павловна
Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патруева Дарья Павловна
Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно