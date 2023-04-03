Маджугинская Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маджугинская Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1835

Сын: Маджугинский Степан Павлович

Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович

Семёновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: Маджугинская Анна Павловна

Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
16.02.1849

Сын: Маджугинский Павел Павлович

Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фелицына Устинья Павловна

Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патруева Дарья Павловна

Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Маджугинский Павел Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маджугинский Павел Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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