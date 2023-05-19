Маджугинский Павел Иоаннович
Место рождения
Дата рождения03.06.1809
Дата смертиС 1886
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1809
Рождение ребёнка
27.12.1835
Сын: Маджугинский Степан Павлович
Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна
Семёновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1844
Дочь: Маджугинская Анна Павловна
Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
16.02.1849
Сын: Маджугинский Павел Павлович
Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фелицына Устинья Павловна
Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патруева Дарья Павловна
Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
С 1886