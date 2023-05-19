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Маджугинский Павел Иоаннович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

03.06.1809

Дата смерти

С 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1809

Отец: Маджугинский Иван Герасимович

Мать: Мажугинская Наталия Иванова

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1835

Сын: Маджугинский Степан Павлович

Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна

Семёновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1844

Дочь: Маджугинская Анна Павловна

Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
16.02.1849

Сын: Маджугинский Павел Павлович

Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фелицына Устинья Павловна

Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патруева Дарья Павловна

Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Маджугинская Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маджугинская Дарья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
С 1886
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